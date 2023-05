Consegnati al Palacultura gli “Oscar” della medicina messinese

Consegnati gli “Oscar” della medicina messinese durante la Cerimonia di Giuramento presso il Palacultura. L’evento, che ha coinvolto l’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina, ha visto la partecipazione di 77 neo-iscritti che hanno letto il testo di Ippocrate, simbolo della professione medica. Inoltre, sono state consegnate 45 medaglie d’oro a medici che hanno raggiunto i 50 anni di laurea e pergamene ai 19 neo specializzandi con i migliori risultati nelle graduatorie nazionali.

La cerimonia ha visto l’intervento di importanti figure come il presidente dell’Ordine, Giacomo Caudo (nella foto), la prorettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, e i coordinatori dei corsi di laurea in Medicina ed Odontoiatria. Hanno preso parte anche il presidente della CAO, Giuseppe Renzo, e il sindaco Federico Basile.

Nella seconda parte dell’evento si è svolta la premiazione di un concorso che ha messo in evidenza medici con una notevole capacità di ascolto. I candidati, selezionati grazie a segnalazioni dalla cittadinanza e a un successivo televoto, sono stati considerati tutti vincitori per aver ricevuto oltre 13.000 messaggi. Gli otto vincitori di ogni categoria hanno ricevuto anche un assegno di mille euro.

La manifestazione è stata arricchita dalle esibizioni degli Audio2 e dal comico messinese Denny Napoli, mentre la conduzione è stata affidata al giornalista Massimiliano Cavaleri insieme al medico Gaetano Cincotta.

La Festa del medico ha ottenuto un grande successo grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, che hanno riconosciuto l’importanza del lavoro svolto dai professionisti della salute. “Questa è un’opera di riconoscimento verso quei medici che hanno dimostrato la capacità di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche in termini di umanizzazione e di ascolto”, ha commentato Salvatore Rotondo, consigliere segretario dell’Ordine e presidente della giuria.

La vicepresidente dell’Ordine, Francesca Granata, ha sottolineato che la Cerimonia di Giuramento e la Festa del medico rappresentano sia la tradizione che il futuro della professione, ponendo sempre al centro il benessere del paziente. Durante l’evento è stata anche consegnata una borsa di studio della Fondazione Paolo Ferretti ETS alla più giovane iscritta all’Ordine, Lorenza Siracusano, che è stata esentata dalla tassa di iscrizione.

