Diletta Alibrandi: la stella del Bimbo d’Oro 2024!

Si è tenuta sabato 23 marzo 2024 la conclusione della prestigiosa competizione del Bimbo d’Oro 2024, un evento che ha entusiasmato il pubblico presente e ha offerto spettacoli di grande livello. Il creatore e direttore artistico dell’evento, noto come il Mago Salvin, ha espresso la propria soddisfazione per il successo dell’iniziativa. La vincitrice di questa edizione è stata Diletta Alibrandi, la quale ha non solo conquistato il titolo di Bimbo d’Oro 2024 ma ha anche ricevuto un premio in denaro di 500 euro, offerto da Abbigliamento LS City di Brolo.

“Diletta Alibrandi è stata una vincitrice indiscussa, con una voce straordinaria che ha conquistato all’unanimità la giuria”, ha dichiarato il Mago Salvin. “Ma è importante sottolineare che tutti i partecipanti hanno dimostrato un livello di preparazione eccellente, rendendo difficile la scelta per la giuria.”

La serata, suddivisa in due tappe svoltesi a Sant’Angelo di Brolo e a Gliaca di Piraino, ha visto la partecipazione di numerosi talenti emergenti. Oltre alla vincitrice, sono stati premiati anche altri concorrenti, tra cui Carlotta Saporito, Denise Ruggeri, Giada Incognito, Miriana Paladina, Lara Sentineri e Giuliana Gioia.

L’evento è stato arricchito da performance artistiche di alto livello, dalla cura dei dettagli nella sigla a cura della scuola di Danza Tersicore di Capo d’Orlando, al coinvolgimento della nota hairy designer Nuccia Caruso per il look dei partecipanti. Tra gli ospiti speciali, spiccano le esibizioni di Giada Cotugno e Italo Bartolomeo Fucile, vincitore della precedente edizione.

La serata ha offerto anche momenti di riflessione e integrazione, con interventi dedicati alla valorizzazione della diversità culturale e al rispetto reciproco. Un momento particolarmente emozionante è stato l’incontro con una famiglia proveniente dal Bangladesh, simbolo di integrazione e armonia nel tessuto sociale italiano.

La manifestazione ha visto la partecipazione di un vasto pubblico, che ha apprezzato le performance dei giovani talenti, dai 5 ai 13 anni, e ha applaudito calorosamente ogni esibizione.

Il presentatore Saro Parisi, affiancato dalla giovane valletta Clelia Mastrolembo, ha condotto la serata con professionalità e simpatia, contribuendo al successo dell’evento.

Concludendo, il Mago Salvin ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile il successo del Bimbo d’Oro 2024, dalle amministrazioni comunali agli sponsor, dagli ospiti allo staff, sottolineando l’impegno e l’entusiasmo che hanno reso l’evento un punto di riferimento nel panorama artistico e culturale. L’organizzazione già guarda avanti, preparando nuove sorprese per l’edizione del prossimo anno.

