Martedì 5 Dicembre: sciopero nazionale dei medici e sanitari

Domani, martedì 5 dicembre, è previsto uno sciopero nazionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale. L’assemblea, organizzata da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, si terrà nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, dove verrà presentato un documento che mette in luce le criticità del sistema sanitario ospedaliero regionale.

Questo sciopero di 24 ore è stato indetto dalle sigle sindacali Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, che rappresentano i medici e i dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale. L’appuntamento è fissato per le ore 11 presso Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, situata in via Rosario da Partanna, 22.

Durante l’assemblea, i vertici dei sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed presenteranno il documento che mette in luce le difficoltà e le problematiche del sistema sanitario ospedaliero regionale. Tra gli intervenuti, figurano il segretario regionale di Anaao Assomed, l’Associazione Medici Dirigenti Antonino Palermo, il presidente regionale della Federazione Cimo-Fesmed (Federazione Sindacale Medici Dirigenti) Riccardo Spampinato e il segretario regionale di Cimo (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri) Giuseppe Bonsignore.

© Riproduzione riservata.