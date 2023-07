Caronte & Tourist Isole Minori: orari e tariffe confermati fino a settembre

Caronte & Tourist Isole Minori onora gli impegni, confermando orari, tariffe e servizio fino a settembre, nonostante le difficoltà causate dal sequestro delle navi. La società si impegna a garantire il trasporto marittimo verso le isole, mantenendo tariffe competitive e senza contributi pubblici.

Caronte & Tourist Isole Minori onora l’impegno con la Regione Siciliana, confermando gli orari, le tariffe e l’immutato servizio fino al 30 settembre. La società spiega le difficoltà causate dal sequestro delle navi Helga, Bridge e Ulisse e l’impossibilità di utilizzare altre imbarcazioni equivalenti. Nonostante ciò, CTIM continuerà a offrire il trasporto marittimo verso le isole Eolie, Egadi e Ustica senza contributi pubblici. Le tariffe seguiranno il criterio di copertura dei costi, con l’applicazione delle tariffe previste dalla Convenzione statale SIREMAR – SNS per i residenti, i passeggeri a piedi, le autovetture e i mezzi commerciali. Per le merci pericolose, verrà applicato un listino maggiorato con un impatto limitato.

La lettera è stata inviata in risposta alla disdetta dei contratti relativi ai servizi integrativi di trasporto marittimo verso le Isole Minori. Caronte & Tourist Isole Minori aveva assunto l’impegno con la Regione Siciliana di comunicare tempestivamente gli orari, le corse e le tariffe che sarebbero state praticate.

La società spiega che si è trovata nell’impossibilità di eseguire le prestazioni a causa del sequestro delle navi Helga, Bridge e Ulisse. Non avendo a disposizione altre imbarcazioni equivalenti per il servizio, Caronte & Tourist Isole Minori ha comunicato che non poteva continuare le connessioni con le Isole Eolie, Egadi e Ustica.

Tuttavia, per rispondere alle esigenze del territorio, dei cittadini e del turismo, Caronte & Tourist Isole Minori ha deciso di continuare l’attività di trasporto marittimo fino al 30 settembre in regime di libero mercato. La società utilizzerà la flotta attuale senza ricevere alcun contributo pubblico.

Per quanto riguarda le tariffe, nonostante le mutate condizioni, Caronte & Tourist Isole Minori conferma di attenersi a un criterio di copertura dei costi. Pertanto, a partire dal 20 luglio 2023, verranno applicate le tariffe previste dalla Convenzione statale SIREMAR – SNS per i residenti, i passeggeri a piedi, le autovetture e i mezzi commerciali.

Le merci elencate nell’accordo europeo sui trasporti di merci pericolose su strada, come carburanti convenzionali, GPL, olio esausto e altri, saranno soggette a un nuovo listino maggiorato. Tuttavia, l’aumento avrà un impatto limitato e marginale, con un aumento medio di tre a cinque centesimi di euro al litro per la benzina e di un centesimo al litro per il gasolio nel trasporto navale.

Caronte & Tourist Isole Minori conferma il suo impegno nel garantire un servizio di trasporto marittimo affidabile verso le Isole Minori, mantenendo tariffe competitive e senza richiedere contributi pubblici. I passeggeri e i residenti potranno continuare a usufruire di un servizio essenziale per la connessione con le isole, contribuendo al turismo e allo sviluppo del territorio.

