Donna di 46 anni in emorragia cerebrale trasferita d’urgenza in elisoccorso a Messina

Santo Stefano di Camastra, donna di 46 anni in emorragia cerebrale: Elisoccorso per il trasferimento urgente a Messina.

Una donna di 46 anni di Santo Stefano di Camastra, situata nella provincia di Messina, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso presso l’unità di Rianimazione del Policlinico di Messina. La signora è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santissimo Salvatore di Mistretta, dove i medici hanno subito capito che le sue condizioni erano critiche.

Dopo aver effettuato i primi accertamenti, è stata diagnosticata una grande emorragia cerebrale, motivo per cui è stato necessario il trasferimento urgente in elisoccorso a Messina. Grazie alla tempestiva opera dei medici, la donna è stata trasferita rapidamente all’ospedale dove ora si trova intubata e in attesa di ulteriori cure.

L’elisoccorso è stato fondamentale per permettere il trasporto urgente della paziente e garantire le migliori cure possibili. L’utilizzo di questi mezzi di soccorso rappresenta una risposta efficace e tempestiva in caso di emergenze mediche.

