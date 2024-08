Ermal Meta in concerto conquista il pubblico di Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Ermal Meta ha tenuto un concerto nella serata del 15 agosto a Gioiosa Marea, attirando un’importante affluenza di pubblico. La cittadina, nota per il suo fascino, ha visto la partecipazione di numerosi spettatori che hanno riempito Piazza Cavour e parte di via Mazzini. L’evento musicale, che si inserisce nella tradizione di Gioiosa Marea durante il periodo ferragostano, ha confermato l’interesse del pubblico per il cantante.

La serata ha evidenziato ancora una volta l’attrattiva che Ermal Meta esercita sugli spettatori, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e partecipata. L’esibizione è stata accolta con entusiasmo, rafforzando il legame tra l’artista e la località che lo ospita, in una cornice di apprezzamento che si rinnova anno dopo anno. Dopo il concerto l’attenzione si è spostata verso il cielo notturno, illuminato dai fuochi d’artificio. « VEDI IL VIDEO DEI FUOCHI »

Foto, riprese e montaggio di Alessio Forzano

