Asilo Nido: richiesta di partecipazione nel Comune di Gioiosa Marea

Vi chiediamo di rispondere ad un avviso esplorativo per aiutarci a valutare la fattibilità del progetto. L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea intende avviare un servizio di Asilo Nido per bambini di età compresa tra i 3 e i 24 mesi. L’obiettivo è offrire un servizio educativo e sociale che risponda alle importanti esigenze dei bambini, inclusi i rapporti con i coetanei e l’esplorazione dell’ambiente circostante attraverso laboratori sensoriali. A tal fine, l’Amministrazione Comunale chiede ai genitori interessati di manifestare il proprio interesse per l’adesione al servizio di Asilo Nido.

Si tratta di un’indagine conoscitiva semplice che richiede di compilare un modulo scaricabile dal sito web del Comune di Gioiosa Marea a questo link oppure disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il modulo deve essere consegnato entro il 30 giugno al protocollo comunale o inviato tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comunegioiosamarea.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 0941/363322.

