Lampedusa: l’hotspot riempito dai nuovi arrivi, 1.145 migranti ospitati

L’hotspot di Lampedusa è al completo con 1.145 migranti, dopo i nuovi arrivi. Durante la notte, sono stati effettuati dodici soccorsi di barche e barchini, con 691 persone sbarcate. Le autorità italiane stanno procedendo all’identificazione dei migranti provenienti dalla Tunisia e dalla Libia.

L’hotspot di Lampedusa, che di solito ospitava solo poche decine di persone, è ora pieno con 1.145 migranti. Le autorità stanno procedendo all’identificazione e all’interrogatorio dei migranti, tra cui molte donne. I migranti provenienti dalla Tunisia raccontano di aver pagato da mille a tre mila dinari tunisini per attraversare il mare su barchini di 7-8 metri. Le nazionalità includono persone provenienti da Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Sudan, Togo, Benin e Ghana. Dalla Libia, le imbarcazioni hanno trasportato bengalesi, eritrei, malesi, gambiani, marocchini, nigeriani, siriani ed egiziani.

Durante la notte, sono stati effettuati dodici soccorsi di barche e barchini, con un totale di 691 persone sbarcate sull’isola, tra cui ivoriani, malesi, ghanesi, nigeriani, sudanesi, siriani, marocchini, bengalesi ed egiziani. Le autorità italiane hanno mobilitato motovedette per il salvataggio dei migranti in viaggio, intervenendo sia in area Sar che nelle acque antistanti alle isole Pelagie.

