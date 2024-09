Emergenza e polemiche, Musolino critica la RAI: nuovi danni a Stromboli

La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo ai danni causati dalla prossima messa in onda di una fiction della RAI, che continua a suscitare polemiche tra i residenti di Stromboli. “La RAI si appresta a mettere in onda la fiction che continua a costare cara agli abitanti di Stromboli”, ha dichiarato Musolino, commentando l’ennesimo episodio di dissesto idrogeologico avvenuto sull’isola. “È notizia di ieri dell’ennesima colata di fango e pietre nell’abitato dell’isola, venuta giù proprio dalle aree colpite dall’incendio del maggio 2022”, ha aggiunto.

L’incendio, avvenuto più di un anno fa durante le riprese della fiction, ha innescato una serie di eventi negativi che continuano a colpire l’isola. Nonostante siano stati stanziati finanziamenti per affrontare i danni subiti, le misure di tutela ambientale imposte dalla Riserva naturale orientata impediscono la realizzazione di lavori di messa in sicurezza delle aree coinvolte. “Una situazione di emergenza paradossale”, ha sottolineato Musolino, “dato che, se da un lato la RAI ha voltato le spalle ai residenti, dall’altro, nonostante i finanziamenti stanziati per i danni subiti nel 2022, i vincoli imposti dalla Riserva naturale orientata non consentiranno di mettere in sicurezza le zone colpite prima di anni”.

La senatrice ha quindi invocato un intervento urgente per superare tali vincoli: “È necessario prevedere una deroga e consentire i lavori prima che il maltempo arrechi nuovi danni ad una popolazione giustamente arrabbiata, ignorata e alla quale va tutta la mia solidarietà”, ha affermato, esprimendo vicinanza alla comunità locale, che si sente abbandonata dalle istituzioni. L’appello di Musolino evidenzia la frustrazione crescente degli abitanti di Stromboli, che continuano a subire le conseguenze di un evento catastrofico legato a una produzione televisiva, mentre le autorità competenti sembrano non riuscire a fornire soluzioni adeguate.

