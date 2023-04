Folgorato da una scarica elettrica muore 30enne a Bagheria

Un uomo di soli 30 anni, Giorgio Quartuccio, ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto nella città di Bagheria, in provincia di Palermo. L’uomo, secondo quanto si è appreso, si trovava in un sottoscala allagato per cercare di sistemare il motorino dell’acqua, che si era guastato. Purtroppo, durante le fasi di riparazione, Quartuccio ha toccato un filo scoperto ed è stato investito da una violenta scarica elettrica, che gli ha tolto la vita sul colpo.

La notizia ha subito suscitato grande commozione nella comunità locale, che ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del giovane. Oltre ai carabinieri e al medico legale, che si sono recati immediatamente sul posto, sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel per verificare l’impianto dell’energia elettrica.

