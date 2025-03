“Le Valli del Mito e della Musica” con i giovani talenti della cucina

A Taormina ha preso il via “Le Valli del Mito e della Musica”, manifestazione organizzata dal GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza. L’inaugurazione, svoltasi in Piazza IX Aprile, ha visto la partecipazione di Jonathan Sferra, Assessore al Turismo di Taormina, Orlando Russo, Sindaco di Castelmola, e Antonio Bonfiglio, Presidente del GAL.

L’evento, che si sviluppa nell’arco di due giorni, punta alla promozione delle eccellenze locali, con particolare attenzione all’enogastronomia, alla cultura e alla sostenibilità. Nel suo intervento, Antonio Bonfiglio ha evidenziato come l’iniziativa miri a rafforzare il legame tra i comuni delle Valli Peloritane e a valorizzare il patrimonio enogastronomico: «Lavorare insieme per far emergere le nostre peculiarità significa non solo conservare le tradizioni, ma anche innovare per attrarre nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico».

Anche Jonathan Sferra ha sottolineato l’importanza della manifestazione per la promozione del territorio: «Eventi come questo permettono di riscoprire e valorizzare le nostre radici culturali, unendo innovazione e tradizione per una promozione turistica sostenibile e di qualità». Orlando Russo ha ribadito il valore della cooperazione tra i comuni coinvolti, considerandola determinante per il rilancio e la crescita del comprensorio.

Dopo la cerimonia di apertura, si è tenuta una masterclass culinaria con la partecipazione degli studenti dell’IIS “S. Pugliatti” di Taormina. I giovani chef hanno presentato piatti innovativi ispirati alla tradizione siciliana, dimostrando competenza e creatività.

Successivamente, un dibattito sulle tradizioni legate alla pesca e al pesce azzurro ha visto la presenza di esperti del settore come Pietro D’Agostino, Alex Revelli Sorini, Arianna Trisciani, Vittorio Castellani e Francesco Zizzo. Il confronto ha posto l’accento sulla valorizzazione del patrimonio ittico siciliano e sulle prospettive per il futuro.

La manifestazione prosegue domenica 16 marzo con una giornata dedicata all’innovazione e alla sostenibilità delle eccellenze del GAL Taormina Peloritani.

