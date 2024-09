Due escursionisti soccorsi sull’Etna dai Vigili del Fuoco

Alle prime luci dell’alba, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati chiamati a intervenire per soccorrere due escursionisti dispersi sul versante nord dell’Etna, nei pressi della grotta del Gelo. I due giovani, A.F. di 23 anni e C.P. di 30 anni, entrambi residenti a Catania, avevano iniziato la loro escursione nel pomeriggio di sabato 14 settembre. Tuttavia, le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno impedito loro di ritrovare il sentiero di discesa, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è stato dato immediatamente, e le operazioni di ricerca sono state avviate grazie alla collaborazione tra diverse unità. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo e una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno rintracciato i due escursionisti, conducendoli fino a un punto sicuro in attesa dell’arrivo dei rinforzi. In questo frangente, è intervenuto l’elicottero “Drago 146” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco per il recupero definitivo.

Date le difficili condizioni del terreno e la complessità dell’area, è stato necessario l’ausilio di personale specializzato in elisoccorso. I soccorritori hanno raggiunto i due giovani sul posto e li hanno issati a bordo dell’elicottero utilizzando un verricello. Una volta messi in sicurezza, gli escursionisti sono stati trasportati a Randazzo, dove sono stati presi in carico dal personale sanitario del Servizio 118 per gli accertamenti medici necessari.

Sul luogo dell’operazione sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Randazzo, che hanno prestato supporto nelle fasi di recupero. L’intervento si è concluso senza feriti gravi, grazie alla tempestività delle operazioni e alla cooperazione tra le varie forze in campo.

