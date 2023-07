Imprese siciliane: 100 milioni di euro per nuovi investimenti

Incontro a Catania: Schifani promuove investimenti e riqualificazione industriale in Sicilia.

Nuovi investimenti in Sicilia: il presidente della Regione, Renato Schifani, annuncia uno stanziamento di 100 milioni di euro per favorire la ripresa delle attività produttive. I fondi saranno destinati al bando “Ripresa Sicilia” e recuperati dai fondi extraregionali. Schifani sottolinea l’importanza delle piccole e medie imprese e annuncia anche la creazione di un tavolo tecnico per l’area industriale di Catania.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato un nuovo stanziamento di 100 milioni di euro per favorire nuovi investimenti nell’isola. L’annuncio è stato fatto durante un incontro organizzato da Confindustria Catania, incentrato sulla riqualificazione dell’Area industriale del capoluogo etneo e della provincia. Alla riunione erano presenti anche gli assessori regionali alle Attività produttive, Edy Tamajo, e al Territorio e ambiente, Elena Pagana.

Schifani ha dichiarato che i fondi saranno recuperati dalla riprogrammazione dei fondi extraregionali per il periodo 2021-2027 e saranno erogati attraverso l’Irfis, la finanziaria della Regione, considerata un ente snello e un punto di orgoglio per l’amministrazione regionale.

L’iniziativa principale è rappresentata dal bando “Ripresa Sicilia”, che sostiene investimenti ex novo o di ristrutturazione di importi mediamente compresi tra un milione e un milione e mezzo di euro. Questo bando fa parte delle politiche messe in atto dal governo Schifani per stimolare la ripresa delle attività produttive nell’Isola.

Schifani ha sottolineato l’importanza delle piccole e medie imprese nel territorio siciliano e ha annunciato un incremento dei fondi a disposizione per sostenere circa la metà delle imprese che hanno richiesto contributi. Inizialmente, il bando era stato dotato di un budget di 34 milioni di euro.

Oltre all’annuncio dei nuovi finanziamenti, il presidente della Regione ha espresso l’intenzione di istituire un tavolo tecnico dedicato all’area industriale di Catania. Questo tavolo avrà il compito di affrontare tutte le esigenze degli imprenditori e del territorio, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo economico della regione.

