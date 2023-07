Anziani Castanea, odissea per prelevare senza PostaMat

Difficoltà per gli abitanti di Castanea per il malfunzionamento del PostaMat.

I pensionati di Castanea denunciano il malfunzionamento del PostaMat da 20 giorni, costringendo gli anziani a spostarsi anche 12 km per prelevare. Chiesta a Poste Italiane la rapida riattivazione.

Il disservizio del Postamat sta creando non pochi grattacapi agli abitanti di Castanea, frazione di Messina. Come denunciano i pensionati della Cisl, il postamat del paese è fuori uso da ormai 20 giorni, costringendo gli anziani residenti a spostarsi anche per 12 chilometri per prelevare contanti.

Una situazione difficile soprattutto per la popolazione più anziana, che si ritrova costretta a compiere tragitti lunghi e disagevoli per le normali operazioni bancarie. Spostarsi fino al paese più vicino è complicato per molti pensionati di Castanea, che non possiedono un mezzo proprio e devono arrangiarsi con i trasporti pubblici, non sempre agevoli.

Il sindacato dei pensionati Cisl di Messina ha raccolto le numerose lamentele degli abitanti e si è fatto portavoce delle loro istanze con Poste Italiane, chiedendo la rapida riattivazione del Postamat guasto. In assenza di sportelli bancari a Castanea, infatti, il servizio del Postamat è essenziale per gli anziani residenti, permettendo loro di evitare lunghi e scomodi spostamenti.

La richiesta dei pensionati Cisl è che Poste Italiane intervenga quanto prima per ripristinare il funzionamento del Postamat, in modo da ridurre i disagi per la popolazione di Castanea. Si spera in una rapida risoluzione del problema, considerata l’importanza di questo servizio per una fascia di cittadini particolarmente fragile e bisognosa come gli anziani. Le difficoltà segnalate testimoniano ancora una volta l’urgenza di garantire servizi essenziali anche nelle piccole frazioni, troppo spesso dimenticate.

