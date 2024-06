Vittoria revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

La Giunta Comunale di Vittoria ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferita con la delibera n. 27 del 21 maggio 1924. Questa scelta è stata effettuata per commemorare il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, assassinato nel 1924. L’annuncio è stato diffuso dal Comune di Vittoria, dove è stato spiegato che l’intenzione è quella di rendere omaggio a Matteotti e al suo impegno politico.

Il Comune ha organizzato un incontro pubblico per illustrare le ragioni di questa revoca, che si terrà lunedì 10 giugno alle ore 18.00 nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni”. Durante l’evento, le autorità locali spiegheranno in dettaglio le motivazioni che hanno portato alla rimozione della cittadinanza onoraria a Mussolini, evidenziando l’importanza di ricordare la figura di Matteotti e il suo sacrificio per la democrazia italiana.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo