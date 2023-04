Termovalorizzatori, MS5 all’ARS: “Fanno male alla salute”

Il Movimento 5 Stelle all’Ars è pronto a scendere in campo contro la costruzione di due termovalorizzatori in Sicilia, che secondo i deputati pentastellati non sono altro che inceneritori in grado di arrecare grave danno alla salute dei cittadini.

“Chiamiamoli con il loro nome” affermano i rappresentanti del M5S, ricordando che la combustione produce sostanze nocive che nessun filtro può trattenere completamente, con conseguente liberazione in atmosfera di polveri sottili e metalli pesanti.

Secondo i deputati pentastellati, ci sono altre tecnologie nuove e impianti di trattamento già esistenti che potrebbero essere utilizzati, evitando l’uso degli inceneritori.

Inoltre, anche volendo utilizzare le migliori tecnologie disponibili, i rifiuti inceneriti producono ceneri classificate come rifiuti pericolosi e smaltiti in discarica, con un impatto ambientale molto più grande dei rifiuti urbani.

Il M5S all’Ars è quindi determinato a opporsi alla costruzione dei termovalorizzatori, ribadendo che la salute dei cittadini è in gioco e che non saranno fatti sconti su questo terreno.

L’assessore ai Rifiuti ha comunicato inoltre che non si registra una corrispondente riduzione dell’indifferenziata, mentre i flussi di produzione dei rifiuti che servirebbero a quantificare quanti inceneritori ci servono non sono ancora disponibili.

In questo scenario, i deputati del M5S si chiedono come sia possibile che il presidente della Regione, Renato Schifani, abbia chiesto poteri speciali a Roma per la costruzione di due inceneritori, senza considerare le alternative possibili.

© Riproduzione riservata.