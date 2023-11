Convegno a Gioiosa Marea: “Il turismo come ricchezza per tutti”

Il prossimo 1 dicembre 2023, alle ore 16:00, presso il Circolo Roma in Via Umberto Primo 154 a Gioiosa Marea, si terrà un importante convegno incentrato sul tema “Il turismo come ricchezza per tutti”. L’evento rappresenta un’opportunità per discutere le strategie territoriali che possono contribuire a promuovere il turismo nella zona.

Tra i partecipanti e i relatori che prenderanno parte al convegno Giusy La Galia, Sindaco di Gioiosa Marea, Teodoro Lamonica, Assessore al Turismo di Gioiosa Marea, e l’Onorevole Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo. Inoltre, il Professore Filippo Grasso, docente presso l’Università degli Studi di Messina, fornirà preziosi contributi accademici, Vincenzo Princiotta Cariddi, Presidente del Consorzio Tindari Nebrodi, e Francesco Concetto Calanna, Presidente del GAL Nebrodi Plus. Paolo Romeo, Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri, porterà l’esperienza del settore culinario, mentre Antonino Scaffidi e Antonino Bartuccio, della start-up innovativa AMV Idealab Srl Innovazione Tecnologica e Fotografica, condivideranno idee innovative.

Inoltre, Giorgio Palmucci, Presidente di Fontur e Vicepresidente di Ebit, che fa parte del Consiglio Generale di Federturismo e ricopre la carica di Vicepresidente di TH Resorts. Il Professore Andrea Marcel Pidalà, di “Planning Studio 2” e di PTU&U al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente alla crescita e allo sviluppo della loro comunità. L’evento si inserisce in un contesto di dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di creare opportunità di crescita per l’intera comunità.

Non mancate a questa importante occasione di condivisione di idee e strategie per un futuro turistico più prospero per Gioiosa Marea.

