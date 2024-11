Giornata degli alberi, seminario scolastico nei Nebrodi sull’ambiente

Il Parco dei Nebrodi ha celebrato la “Giornata Nazionale degli Alberi”, istituita nel 2013 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cura e valorizzazione degli alberi, con un seminario intitolato “Gli alberi dei Nebrodi”. L’iniziativa si è svolta il 21 novembre presso l’Istituto Comprensivo “G. A. Cesareo” di Sant’Agata di Militello, coinvolgendo gli studenti in attività formative e didattiche volte alla tutela del patrimonio forestale.

La collaborazione tra il Parco dei Nebrodi e l’Istituto scolastico ha permesso di sottolineare l’importanza dell’educazione ambientale per le nuove generazioni. Durante l’evento, il Direttore del Parco, Rino Beringheli, ha evidenziato: “L’iniziativa ha messo in evidenza l’importanza di tutelare ed incrementare la copertura arborea del suolo anche per mitigare gli effetti dei mutamenti climatici in atto. In questo senso è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle aree protette, come il Parco dei Nebrodi”.

Gli interventi degli esperti, moderati dal giornalista Giuseppe Romeo, hanno trattato il valore degli alberi in contesti urbani, auspicando piani comunali di piantumazione per contrastare fenomeni climatici estremi.

Tra i relatori spiccavano Gustavo Lampi dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Tindara Letizia di AIGAE Sicilia, Salvatore Granata del Comitato Scientifico del Parco dei Nebrodi e Francesco Sgadari dell’Università di Palermo.

Gli studenti hanno presentato l’esperimento “La traspirazione delle Piante ed il fenomeno della capillarità” tramite la piattaforma Canva, dimostrando competenze scientifiche e creatività.

Il Commissario Straordinario del Parco, Giovanni Cavallaro, ha ricordato: “I Nebrodi, regno dei boschi, rappresentano quasi il 30% di tutto il patrimonio boschivo siciliano”. Ha inoltre sottolineato l’importanza degli alberi monumentali come patrimonio da preservare e valorizzare per il loro valore storico, culturale e scientifico.

