Conclusa la manutenzione, riapre la piscina di Villa Dante a Messina

La piscina di Villa Dante torna oggi nuovamente accessibile dopo la chiusura temporanea necessaria per consentire verifiche tecniche e lavori di manutenzione straordinaria. La struttura era stata interdetta a seguito dell’ondata di maltempo del 4 febbraio scorso, che aveva evidenziato alcune criticità legate all’usura degli impianti, in particolare delle tubature, del sistema di pompaggio e dell’impianto elettrico.

Gli interventi, realizzati in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Azienda Speciale Messina Social City e AMAM, hanno permesso il ripristino delle funzionalità della struttura, migliorandone efficienza e sicurezza. Tra le operazioni effettuate figurano la manutenzione straordinaria dei sistemi idrici e idropotabili, con il potenziamento dell’adduzione e il collegamento ai serbatoi esistenti, la sostituzione di alcuni tratti di tubazione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto, il revamping di tre dei quattro motori del sistema di pompaggio della piscina e interventi specifici sui quadri elettrici per migliorarne l’affidabilità.

Grazie a questi lavori, la piscina di Villa Dante potrà tornare a essere un punto di riferimento per la pratica sportiva e il tempo libero. Inoltre, nel corso dell’anno, sia la piscina che la palestra annessa saranno interessate da un ulteriore intervento di riqualificazione, con l’obiettivo di migliorare efficienza energetica, sicurezza e fruibilità degli impianti, garantendo ambienti più moderni e funzionali per la comunità.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁