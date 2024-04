Gli studenti dell’Istituto “E. Fermi” ricevuti da Papa Francesco

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”, una delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e Turistico “Enrico Fermi”, ha avuto l’onore di partecipare a un incontro con Papa Francesco presso l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano a Roma.

La preside dell’Istituto, Antonietta Amoroso, commenta: “E’ stata una giornata straordinaria per il nostro Istituto. I momenti trascorsi con il Papa sono stati davvero emozionanti e carichi di commozione. È stato un privilegio essere presenti e condividere questo momento unico. Il Fermi è sempre al fianco dei suoi studenti, e in occasione di questo incontro abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra sensibilità, cura ed educazione”. La Preside ringrazia gli alunni Peppe, Valeria, Paolo e Valeria C., oltre al professore L. Chiofalo e la signora R. Recupero, accompagnatori che con attenzione e delicatezza hanno guidato gli alunni in questa straordinaria avventura.

Gli studenti hanno consegnato al Papa delle lettere con propositi di pace, esprimendo la loro gratitudine: “Grazie a Papa Francesco per averci accolto con tanto affetto. Siamo orgogliosi di essere parte di una comunità che diffonde amore, pace e solidarietà, seguendo il suo esempio”. Papa Francesco ha elogiato l’entusiasmo e la generosità degli alunni e degli insegnanti nel loro impegno quotidiano nei “cantieri del futuro”, sottolineando la necessità di vivere con responsabilità, espandere gli orizzonti e progettare per il domani.

