Accordo tra Asp Messina, Procura e Inail sulla sicurezza sul lavoro

Firmato un importante Protocollo d’Intesa tra l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina, la Procura della Repubblica, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L). L’accordo si concentra sulla gestione delle notizie di reato relative alla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché sugli obblighi informativi e sulle modalità investigative.

L’iniziativa, che coinvolge figure istituzionali di rilievo come il Direttore Generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, il Procuratore della Repubblica, Antonio D’Amato, la Direttrice dell’Inail, Mariagiovanna Costanza, e la dirigente del S.PRE.S.A.L., Edda Paino, mira a garantire un approccio omogeneo alle indagini su reati che riguardano lesioni gravi, mortali e malattie di origine professionale. Rosa Raffa, procuratore aggiunto, sarà la referente incaricata di monitorare l’attuazione del protocollo.

L’accordo, della durata triennale con possibilità di rinnovo o modifica, introduce procedure uniformi per l’acquisizione rapida e completa delle prove necessarie all’azione penale. La Procura informerà immediatamente lo S.PRE.S.A.L. e l’Inail su ogni decisione di esercizio dell’azione penale o di archiviazione relativa a casi di lesioni colpose o omicidi colposi derivanti dalla violazione delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro.

Previsti incontri di formazione e attività di sensibilizzazione per il personale medico coinvolto nella redazione dei referti, al fine di migliorare la qualità e la tempestività delle segnalazioni. Saranno inoltre prodotte relazioni annuali per monitorare l’efficacia complessiva del protocollo, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta e coordinata per contrastare l’aumento dei reati in ambito lavorativo.

Il Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha affermato: “Questo protocollo è essenziale per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni nella lotta contro le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. La nostra priorità è un ambiente lavorativo sicuro e sano per tutti”.

