Valentina Persia il 21 febbraio al Mandanici con “Ma tu che ti ridi”

Valentina Persia porta il suo spettacolo “Ma tu che ti ridi” al Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 21:00. Dopo il successo ottenuto dal concerto di Fabio Concato, l’atteso evento segna un nuovo capitolo nella programmazione culturale del teatro, proponendo una serata dedicata alla comicità e alla riflessione.

L’artista, celebre per il suo talento versatile, guiderà il pubblico in un viaggio tra ironia e realtà quotidiana, arricchito da sketch divertenti, racconti irriverenti e momenti di profonda empatia. Il titolo dello spettacolo, già evocativo, promette una serata capace di intrattenere e coinvolgere.

Fabio Portaro, responsabile della Direzione Artistica del teatro, ha commentato l’importanza dell’evento: «Il nostro obiettivo è offrire al pubblico eventi di qualità, che spaziano dalla musica alla comicità, mantenendo sempre alto il valore artistico delle nostre proposte. Valentina Persia è un’artista straordinaria, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Dopo il bellissimo concerto di Fabio Concato, questa serata rappresenta un nuovo momento di condivisione, capace di coinvolgere ed emozionare. Vi aspettiamo numerosi per vivere un’altra esperienza indimenticabile».

Il Teatro Placido Mandanici, situato a Barcellona Pozzo di Gotto, continua così a distinguersi per un’offerta culturale diversificata, pensata per soddisfare un pubblico ampio e variegato. Per ulteriori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare il numero 342 393 0107.

