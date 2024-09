Blocco veicoli pesanti sulla A20 tra Patti e Brolo, deviati sulla SS113

Il transito dei mezzi pesanti sull’Autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo, è stato vietato a partire dalle ore 06:00 del 23 settembre, in seguito a un provvedimento adottato dal Consorzio Autostrade Siciliane. La decisione è stata presa durante il vertice del Comitato Operativo per la Viabilità, tenutosi in Prefettura a Messina, ed è legata ai lavori di somma urgenza nella galleria Calavà, danneggiata da un incendio il 5 settembre scorso (Nelle foto). La chiusura interessa entrambi i sensi di marcia del tratto autostradale.

A subire le conseguenze del divieto sono principalmente i veicoli che trasportano merci pericolose e i mezzi pesanti con un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate. Gli autobus di linea, i caravan e altri veicoli destinati al trasporto di persone superiori a questa soglia sono stati indirizzati sulla Strada Statale 113, che attraversa i territori di Patti, Gioiosa Marea, Gliaca di Piraino e Brolo.

Questa deviazione, che potrebbe protrarsi per almeno un mese, sta già avendo ripercussioni sul traffico e sul trasporto di merci, creando disagi sia per i numerosi viaggiatori diretti verso i Nebrodi, sia per le comunità locali attraversate dai mezzi pesanti. Gli effetti del provvedimento sono destinati a pesare anche sull’economia locale e sul traffico della rete stradale secondaria.

