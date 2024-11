ASP Messina: criticità sanitarie sotto controllo a Milazzo

Il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha recentemente affrontato le problematiche legate al Pronto Soccorso di Milazzo, riconoscendo le difficoltà e ringraziando il personale per il costante impegno. Cuccì ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutto il personale per la dedizione e professionalità, fondamentali per garantire assistenza tempestiva e di qualità ai nostri pazienti. Abbiamo implementato nuove strategie per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa”.

Riferendosi a un caso recente che ha destato clamore, Cuccì ha spiegato: “Nel pomeriggio in questione, il triage ha classificato sette casi come rossi, quindi gravi e prioritari. Alla signora coinvolta va tutta la nostra solidarietà”. Ha inoltre sottolineato che gran parte degli accessi al pronto soccorso riguarda pazienti con patologie croniche o situazioni non gravi, segnalando la necessità di migliorare la rete territoriale. “Le azioni previste dal DM 77, come la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, sono mirate a risolvere queste criticità”.

Cuccì ha evidenziato anche la carenza di personale medico, problema diffuso a livello nazionale: “Nonostante gli sforzi per reclutare medici di emergenza-urgenza, i risultati sono stati deludenti. Solo negli ultimi mesi abbiamo espletato tre prove concorsuali e pubblicato un ulteriore avviso”.

Ha annunciato misure volte a migliorare le condizioni operative, come l’acquisto di barelle, l’organizzazione di box per il ripristino delle ambulanze e il trasferimento della postazione 118 all’interno del presidio di Barcellona, spiegando che tale scelta ha una valenza tecnica e logistica, senza rappresentare un’alternativa alla riapertura del pronto soccorso.

Infine, Cuccì ha assicurato: “Nessun presidio ospedaliero sarà trascurato. Continuiamo a lavorare per garantire servizi di qualità”.

