Catanzaro critica Schifani: “Sicilia in emergenza continua”

Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), ha criticato apertamente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accusandolo di perdere tempo nell’assegnazione delle cariche politiche basandosi sui risultati delle recenti elezioni europee. Secondo Catanzaro, mentre Schifani si concentra sulla distribuzione delle poltrone, la Sicilia si trova in una situazione critica, caratterizzata da numerose emergenze che necessitano di interventi immediati.

Catanzaro ha sottolineato che “le elezioni europee sono finite” e ha invitato Schifani a smettere di “perdere tempo con il bilancino per capire quale deputato o quale partito ha preso più voti” e a concentrarsi invece sulle urgenti problematiche dell’isola. Tra le principali preoccupazioni evidenziate da Catanzaro ci sono il settore agricolo, descritto come “in agonia”, e una grave crisi idrica che richiede una soluzione rapida. Inoltre, con l’estate ormai alle porte, Catanzaro ha chiesto quali misure siano state pianificate per prevenire una ripetizione dell’emergenza incendi dello scorso anno.

Il capogruppo del Pd ha anche esortato Schifani a promuovere un dialogo costruttivo e tempestivo con tutte le forze parlamentari, al fine di affrontare efficacemente i problemi della Sicilia. “Chiediamo al presidente della Regione di avviare al più presto un confronto vero con tutte le forze parlamentari sui problemi e sulle emergenze della Sicilia,” ha dichiarato Catanzaro, esprimendo il suo disappunto per la situazione di stallo politico.

Catanzaro ha inoltre criticato il governo regionale, accusandolo di essere paralizzato nell’attesa che la maggioranza definisca gli equilibri interni sulla base dei risultati delle elezioni europee. Tale paralisi, secondo Catanzaro, sta rallentando anche l’attività dell’Assemblea Regionale Siciliana, impedendo l’adozione di misure necessarie per fronteggiare le emergenze in corso.

