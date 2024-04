Investimenti e formazione: nuove prospettive per Messina e il Sud

Il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.), in collaborazione con ELIS e importanti multinazionali come PwC, ha annunciato un ambizioso programma volto a rilanciare l’economia e l’occupazione nel territorio di Messina e nel Sud Italia. L’obiettivo principale è quello di contrastare la fuga dei giovani talenti verso altre regioni, offrendo opportunità di lavoro e formazione specializzata.

Durante un evento tenutosi presso l’Aula Magna II della Facoltà di Economia dell’Università di Messina, Flavio Corpina, Amministratore Delegato di M.H.I.H., ha sottolineato l’importanza di creare concrete prospettive di vita e lavoro per i giovani del territorio. Corpina ha evidenziato come la fuga di cervelli rappresenti una sfida significativa per la città di Messina, con migliaia di giovani che lasciano la regione ogni anno in cerca di opportunità altrove.

Il coworking emerge come una soluzione innovativa e promettente per attirare e trattenere i giovani talenti nel Sud Italia. Questo modello lavorativo, sempre più diffuso tra i professionisti emergenti, offre uno spazio condiviso e collaborativo dove le persone possono lavorare in un ambiente stimolante e interdisciplinare. Attraverso il coworking, i giovani possono non solo trovare opportunità di crescita professionale, ma anche creare reti di contatti e connessioni a livello locale e internazionale.

Il programma formativo proposto da M.H.I.H. e ELIS, come il corso Junior Consulting, offre ai giovani laureandi e laureati la possibilità di acquisire competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Grazie a lezioni frontali, incontri con i CEO di grandi aziende e testimonianze di successo da parte di Top Manager, i partecipanti hanno accesso a un percorso formativo completo e orientato alla pratica. Con un tasso di inserimento lavorativo del 98% in Italia, questi programmi si dimostrano efficaci nel preparare i giovani alle sfide del mondo professionale.

Le opportunità offerte dalle realtà coinvolte, come ELIS e PwC, presentano cifre impressionanti in termini di formazione e placement lavorativo. ELIS, un consorzio di oltre 120 aziende e università, ha formato oltre 11.000 persone al lavoro nel 2023, con un tasso di placement del 98% in Italia. Allo stesso modo, PwC, con oltre 8.000 professionisti in Italia, offre opportunità lavorative presso la sede di Palermo e altre sedi nazionali.

Il Consorzio M.H.I.H. si distingue per i suoi progetti innovativi nel settore sanitario e biomedicale, offrendo opportunità di ricerca e sviluppo su tutto il territorio nazionale. Con 9 progetti attivi e un percorso ITS in corso, M.H.I.H. si propone di diventare un polo di eccellenza nell’innovazione, contribuendo alla creazione di nuove opportunità lavorative nel Sud Italia.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo