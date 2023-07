Calo dei contagi: la Sicilia registra una diminuzione del 21,47%

Nuovi casi di Covid-19 in diminuzione in Sicilia: dati epidemiologici e analisi per province.

La Sicilia registra una diminuzione del 21,47% dei nuovi casi di Covid-19 nella settimana, con un totale di 289 positivi. La provincia di Palermo riporta il maggior numero di contagi, mentre le fasce d’età più colpite sono gli over 90 anni.

Nella settimana dal 3 al 9 luglio 2023, la Sicilia ha registrato 289 nuovi casi di positività al Covid-19. Secondo il bollettino settimanale redatto dal Dasoe, dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, si è verificato un significativo calo dei contagi rispetto alla settimana precedente, con una diminuzione del 21,47%. Tale dato è in linea con la tendenza nazionale, con un’incidenza di 6 casi ogni 100.000 abitanti.

La provincia di Palermo ha riportato il maggior numero di nuovi contagi, con 100 casi, rappresentando quasi un terzo del totale regionale. Le province di Palermo e Siracusa hanno evidenziato il tasso più elevato di nuovi positivi rispetto alla media regionale, registrando 8 casi ogni 100.000 abitanti, seguite da Caltanissetta con 7 casi ogni 100.000 abitanti. Le fasce d’età maggiormente colpite risultano essere quelle degli over 90 anni, con un tasso di 11 casi ogni 100.000 abitanti, seguite dalle fasce tra i 70-79 anni e gli 80-89 anni con 10 casi ogni 100.000 abitanti.

