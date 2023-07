Opportunità di lavoro presso ATM SpA: selezione per 10 risorse

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di risorse qualificate in diversi settori di ATM SpA.

Il sindaco e il presidente di ATM SpA indicono un avviso di selezione per l’assunzione di 10 risorse con contratto di apprendistato professionizzante. L’obiettivo è coprire diverse posizioni all’interno dell’azienda. La selezione avverrà tramite valutazione dei curricula, dei titoli e di un colloquio.

Il Comune, rappresentato dal sindaco Federico Basile, e la società di trasporti ATM SpA, guidata dal presidente Giuseppe Campagna, hanno ufficialmente indetto un avviso di selezione pubblica per l’eventuale assunzione di 10 risorse con contratto di apprendistato professionizzante a tempo pieno e indeterminato.

L’obiettivo principale di questa selezione è individuare candidati idonei a ricoprire il ruolo di “Operatore Qualificato di Ufficio” presso l’ATM SpA, secondo quanto previsto dall’articolo 44 del D.Lgs n. 81/2015. Il parametro retributivo previsto per questa posizione è di 140 CCNL Autoferrotranvieri, nell’area professionale 3° – area operativa Amministrazione e Servizi.

Inoltre, questa selezione mira anche a creare una graduatoria di candidati idonei per future assunzioni di risorse con mansioni simili e lo stesso tipo di contratto.

Il sindaco Basile ha commentato l’importanza di questa nuova selezione di personale, che si aggiunge ad altre già effettuate, sottolineando il percorso virtuoso intrapreso dall’ATM SpA. L’azienda è impegnata nel dare risposte concrete alle esigenze del mercato del lavoro della città attraverso nuove assunzioni. Basile ha inoltre espresso soddisfazione per la pubblicazione del nuovo bando, evidenziando come ciò dimostri che l’azienda guarda al futuro e continua a rinnovare il proprio personale per garantire dinamicità a un’azienda in crescita. In particolare, l’iniziativa MoveMe ha ottenuto un grande successo e contribuirà a future selezioni.

L’avviso di selezione dettaglia le posizioni da coprire all’interno dell’ATM SpA.

2 figure da inserire nell’Area Commerciale e Servizi alla Mobilità della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-1);

1 figura da inserire nell’Area Servizi Tecnologici della Direzione Innovazione e Sviluppo (Codice APPR002-2);

1 figura da inserire nell’Area Esercizio Gommato/Tranvia della Direzione Esercizio e Tecnica (Codice APPR002-3);

1 figura da inserire nell’Area Finanziaria della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-4);

1 figura da inserire nell’Area Risorse Umane della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-5);

2 figure da inserire nell’Area Programmazione e Appalti della Direzione Innovazione e Sviluppo (Codice APPR002-6);

1 figura da inserire nell’Unità Organizzativa Affari Legali e Protocollo della Direzione Generale (Codice APPR002-7);

1 figura da inserire nello Staff di diretta collaborazione della Direzione Generale (Codice: APPR002-8).

La selezione dei candidati avverrà attraverso una procedura comparativa basata sulla valutazione dei curricula vitae, dei titoli presentati e un colloquio di selezione. L’obiettivo finale è individuare i candidati più idonei a ricoprire le posizioni disponibili all’interno dell’ATM SpA e a contribuire al miglioramento e al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale.

