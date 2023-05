Policlinico di Messina, bando per collaboratori amministrativi

Nuovo bando per il reclutamento di collaboratori amministrativi presso il Policlinico Universitario di Messina.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina ha annunciato un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 16 collaboratori amministrativi di categoria D. I candidati selezionati verranno inseriti negli uffici dell’ospedale con contratto a tempo indeterminato.

Per partecipare alla selezione pubblica, i candidati interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, idoneità fisica per l’impiego e possesso di laurea in Giurisprudenza, Economia Politica, Scienze Politiche o una laurea equivalente come specificato nel bando.

Il processo di selezione prevede una valutazione dei titoli, eventualmente seguita da una preselezione in base al numero di domande ricevute. Successivamente, i candidati affronteranno una prova scritta (con un tema o la risoluzione di quesiti a risposta sintetica), una prova pratica (esecuzione di attività specifiche e/o esame e redazione di un parere scritto e/o preparazione di atti) e una prova orale (argomenti correlati al profilo professionale richiesto, materie oggetto della prova scritta e pratica, lingua inglese e informatica).

Gli aspiranti candidati potranno inviare la loro candidatura online entro l’8 giugno 2023 attraverso la procedura telematica disponibile sul sito www.polime.it.

