Italiano sfida il record mondiale di quota in autogiro

Franco Italiano, 66 anni di Santa Venerina, comune in provincia di Catania, si prepara a un’audace sfida nei cieli. Presso l’Aviosuperfice “Angelo d’Arrigo” di Calatabiano-Fiumefreddo, intraprenderà un ambizioso tentativo di superare il record mondiale di quota in autogiro. L’obiettivo è superare gli 8400 metri detenuti attualmente da Donatella Ricci, con il piano a lungo termine di raggiungere i leggendari 10.000 metri di altitudine.

Franco Italiano, noto per la sua doppia vita tra la carpenteria metallica e la passione per il volo che coltiva dal 1986, condivide con noi l’emozione di questo momento. “Finalmente ci siamo”, dice con un sorriso, riflettendo sulla sfida a lungo attesa. “Non è stato facile pianificare questo tentativo negli ultimi due anni, ma ora è il momento giusto.”

I rischi e le sfide che attendono Italiano sono considerevoli. Le temperature estreme oscilleranno tra i meno 45 e i 50 gradi Celsius, mentre i venti soffieranno tra i 70 e i 100 chilometri orari, con raffiche che potrebbero raggiungere i 140 chilometri orari. Per raggiungere l’obiettivo, l’autogiro dovrà letteralmente “sfidare” il vento contrario a 7.000 metri di altitudine per creare una corrente ascensionale necessaria a salire ancora di quota e cercare di stabilire un nuovo record.

Questo straordinario volo non è solo una sfida personale per Italiano ma rappresenta anche un omaggio speciale alla sua terra natale, la Sicilia, e al compianto Angelo D’Arrigo, l’aviatore naturalista che ha ispirato la sua passione per il volo. “L’Etna ormai rappresenta un brand per valorizzare la nostra Sicilia. Un luogo magico tutto da scoprire. Vorrei dedicare la riuscita del record ai miei concittadini siciliani. E, soprattutto, ad Angelo D’Arrigo. Non so se basterà tutta la mia vita per poterti ringraziare di avermi insegnato a volare.”

