La Finanza sequestra beni per quasi 400mila euro ad un pregiudicato

La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un sequestro con confisca preventiva su un patrimonio del valore complessivo di circa 400.000 euro, come disposto dal Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica. L’intervento, condotto dai militari della Compagnia di Taormina, è stato attuato nei confronti di un pregiudicato di Messina, già condannato per reati gravi come rapina, detenzione illegale di armi, estorsione e traffico di stupefacenti.

La misura di confisca si fonda su approfonditi accertamenti patrimoniali, che hanno rivelato una palese sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni in possesso del soggetto, il quale, secondo gli inquirenti, mostrerebbe un persistente comportamento illecito e un’evidente inclinazione a finanziarsi con i proventi di attività criminali. Le investigazioni condotte hanno infatti documentato come il patrimonio a lui riconducibile sia stato acquisito utilizzando risorse ottenute illegalmente.

Gli agenti della Guardia di Finanza, in virtù delle risultanze emerse, hanno quindi applicato le disposizioni previste dall’art. 240bis del codice penale, relativo alla “confisca allargata” o “per sproporzione”, che consente la sottrazione dei beni nei casi in cui il condannato non sia in grado di giustificarne la provenienza legittima.

A tal fine, è stata esaminata la situazione patrimoniale dell’intero nucleo familiare dell’indagato, rinvenendo e sequestrando in provincia di Messina sei immobili, due autovetture e somme di denaro. Complessivamente, i beni oggetto di confisca raggiungono un valore stimato in 372.219,68 euro, corrispondente a quanto ritenuto illecitamente accumulato.

Le operazioni della Guardia di Finanza si inseriscono in un più ampio contesto di contrasto all’accumulazione di ricchezze di provenienza criminale, evidenziando l’efficacia delle normative vigenti nel sottrarre ai condannati i frutti delle attività illegali e nel restituire alla collettività risorse ottenute in modo illecito.

