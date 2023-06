28enne ubriaco danneggia le vetrine dei negozi ad Adrano, arrestato

Arrestato uomo con precedenti ad Adrano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver danneggiato vetrine in stato di ubriachezza.

La scorsa notte, il Commissariato di Adrano ha effettuato un arresto di un individuo di 28 anni con diversi precedenti di polizia. L’uomo è stato accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La segnalazione era arrivata tramite il numero di emergenza 112, con l’allarme di una persona in stato di ubriachezza che danneggiava le vetrine dei negozi lungo la via Garibaldi ad Adrano.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto per verificare la veridicità dell’informazione. I poliziotti hanno individuato un giovane davanti a un noto bar lungo la via Roma, in evidente stato di ubriachezza. Inoltre, il soggetto presentava delle ferite alla nuca con fuoriuscita di sangue.

Nel tentativo di fornire le prime cure, gli operatori di polizia sono stati accolti con frasi ingiuriose e minacciose da parte del giovane. Dopo una difficile lotta, gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo e ad accompagnarlo in Commissariato. Successivamente, è stato trasportato all’ospedale di Biancavilla con un’ambulanza proveniente da Bronte per ricevere le cure necessarie.

Una volta terminate le medicazioni, l’uomo è stato riportato negli uffici di Polizia per le procedure formali e per essere deferito all’Autorità Giudiziaria.

