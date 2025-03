Rotary Club dona defibrillatori alla Polizia per la cardioprotezione

Nella sede dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Catania, si è svolta una cerimonia ufficiale in cui la Polizia di Stato ha ricevuto dieci nuovi defibrillatori destinati alle auto della Squadra Volante. L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa tra la Questura e il Rotary Club, che ha permesso non solo la donazione dei dispositivi, ma anche la formazione degli agenti impegnati nel controllo del territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte le unità operative della Polizia, il Questore di Catania, il Governatore del distretto Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari, e il presidente del Rotary Catania Sud, Marco Lombardo. La consegna dei defibrillatori rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e sull’uso corretto di questi strumenti in situazioni di emergenza.

L’introduzione dei nuovi dispositivi a bordo delle pattuglie rafforza la cardioprotezione nel capoluogo etneo, garantendo un pronto intervento in caso di arresto cardiaco. Le unità di Polizia, operative ventiquattr’ore su ventiquattro, potranno così contare su strumenti adeguati e su una formazione specifica per gestire situazioni critiche. La tempestività nell’utilizzo di un defibrillatore, associata alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS), è determinante per aumentare le probabilità di sopravvivenza.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prossimità della Polizia di Stato, promuovendo un’azione capillare sul territorio per una città più sicura e cardioprotetta. Grazie alla collaborazione con il Rotary Club, Catania compie un passo avanti nella tutela della salute pubblica, offrendo un supporto immediato in caso di emergenze mediche improvvise.

