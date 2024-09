Politologa Nadia Urbinati insignita del Dottorato Honoris Causa

Nell’Aula Magna del Rettorato si è tenuta la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Umanistiche alla professoressa Nadia Urbinati, politologa di fama internazionale. Urbinati, titolare della cattedra “Kyriakos Tsakopoulos Professor of Political Theory” presso la Columbia University di New York, ha tenuto una lectio doctoralis dal titolo “Individualismo e solitudine sociale. Alle origini della crisi della democrazia”. La laudatio è stata affidata alla professoressa Rita Fulco, docente di Filosofia Teoretica. Alla cerimonia erano presenti, oltre alla Rettrice, professoressa Giovanna Spatari, il Direttore del Dipartimento DiCAM, professor Giuseppe Ucciardello, la Coordinatrice del Dottorato, professoressa Caterina Malta, e il Direttore Generale, avvocato Francesco Bonanno.

Nadia Urbinati, politologa italiana naturalizzata statunitense e Commendatore della Repubblica Italiana dal 2008, è una figura di spicco negli studi sul pensiero politico moderno e contemporaneo. Le sue ricerche spaziano dal liberalismo al cosmopolitismo, dalle teorie politiche federaliste alla rappresentanza politica e ai populismi. Nel corso della sua carriera ha scritto numerosi articoli in riviste italiane, inglesi e francesi, molti dei quali tradotti in lingue come cinese, russo, spagnolo, portoghese e giapponese. Tra le fondatrici della rivista *Reset*, ha collaborato con importanti quotidiani e periodici nazionali.

La proposta di conferimento del dottorato è stata motivata dal riconoscimento dell’impegno della professoressa Urbinati nello studio del pensiero democratico e liberale contemporaneo e dal suo contributo alla promozione del ruolo delle donne in politica. Durante la cerimonia, la Rettrice ha evidenziato l’importanza dell’evento per gli studenti, che hanno potuto ascoltare le riflessioni di un’importante figura accademica.

La professoressa Urbinati, nel ricevere il titolo, ha espresso gratitudine e ha ricordato con affetto i suoi legami con la città e l’Ateneo. Ha poi affrontato il tema della crisi della democrazia, sottolineando che la debolezza della politica e la disgregazione sociale sono tra le cause principali del fenomeno. Rivolgendosi agli studenti presenti, ha invitato le giovani generazioni a impegnarsi nello studio del rapporto tra politica e società, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva per il futuro della democrazia.

L’evento ha visto la partecipazione di delegazioni di studenti dei Licei “La Farina” e “Maurolico”, a dimostrazione dell’interesse delle giovani generazioni verso temi di cruciale rilevanza sociale e politica.

