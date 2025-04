Gal Nebrodi Plus promuove al Liceo Piccolo cultura digitale scolastica

Al Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando si è recentemente tenuta un’iniziativa dedicata alla facilitazione digitale, promossa dal Gal Nebrodi Plus, soggetto sub-attuatore della “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, istituita dalla Regione Siciliana nell’ambito della Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’attività si è articolata in due distinti momenti formativi.

Il primo appuntamento ha avuto luogo presso il Teatro allo Scalo del comune di Capo d’Orlando e ha coinvolto le classi quinte delle sedi di contrada Muscale e della sede centrale dell’istituto. Successivamente, il secondo incontro si è tenuto presso il plesso di torrente Forno. Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione degli studenti accompagnati dai loro docenti, impegnati in una sessione di approfondimento guidata dai facilitatori digitali Adriano Lo Presti e Bettina Versaci.

Durante gli incontri, l’attenzione si è focalizzata su tematiche relative alla digitalizzazione dei servizi pubblici, con particolare riferimento alla gestione dell’identità digitale, alla sicurezza informatica e all’utilizzo delle principali piattaforme, tra cui il portale di reclutamento della pubblica amministrazione InPa.

Hanno presenziato all’iniziativa la dirigente scolastica del Liceo, professoressa Maria Larissa Bollaci, il presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna, il Coordinatore della Rete dei facilitatori Calogero Sardo Viscuglia e la responsabile del progetto Giusi Maniaci.

«Ognuno di questi incontri si rivela particolarmente proficuo per sottolineare ai giovani l’importanza di conoscere appieno le funzionalità dei nuovi strumenti digitali per poterne sfruttare al massimo ed in totale sicurezza le potenzialità degli stessi, utilizzandoli come strumento prezioso per aprirsi nuove strade ed orizzonti in cui valorizzare i loro talenti e realizzare le loro ambizioni professionali e di vita», ha dichiarato il presidente Francesco Calanna.

