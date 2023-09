Latitante in crociera sulla Costa Smeralda arrestato a Palermo

La Polizia ha effettuato un arresto nel porto di Palermo, riportando alla giustizia un uomo latitante da anni. Matteo Romano, 56 anni, fuggito in Spagna dopo una condanna di 18 mesi, è stato fermato inaspettatamente mentre si apprestava a intraprendere una crociera con la sua famiglia. Romano è stato intercettato nella sua cabina a bordo della Costa Smeralda, in un colpo di scena sorprendente.

Le autorità lo cercavano dal 2018, quando fu accusato di aver spacciato cocaina in un bar a Trabia. Romano era riuscito a sfuggire alla cattura per anni, ma il suo destino ha preso una svolta decisiva nel porto di Palermo. Le accuse nei suoi confronti erano pesanti: 10 mesi di pena per spaccio da parte del tribunale di Termini Imerese e ulteriori 8 mesi per evasione, comminati dal tribunale di Palermo.

La sua cattura ha suscitato interesse da parte degli investigatori, che stanno cercando di scoprire come Romano sia riuscito a nascondersi così a lungo e se abbia avuto complici durante la sua latitanza.

© Riproduzione riservata.