Guardia di Finanza vigilante sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti

Controlli intensificati nella provincia di Catania per garantire la corretta applicazione delle norme sui prezzi dei carburanti.

Nella provincia di Catania, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui prezzi dei carburanti per garantire la trasparenza del settore e contrastare le violazioni. Sono state riscontrate 3 infrazioni alle normative.

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha aumentato la vigilanza sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti, considerando l’attuale scenario di elevata volatilità che influenza i costi dei carburanti per autotrazione. L’obiettivo dell’attività era verificare il rispetto delle norme che disciplinano il settore, tra cui la comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’esposizione corretta dei prezzi al pubblico e l’effettiva corrispondenza tra i prezzi comunicati e quelli praticati.

Le Fiamme Gialle Etnee hanno svolto 13 controlli presso distributori di carburanti nel territorio di competenza a partire dal 31 luglio. Dopo le indagini, sono state scoperte 3 violazioni alle normative vigenti. In particolare, è stata riscontrata un’erronea indicazione dei prezzi visibili dalla carreggiata nella modalità “servito”, nel caso in cui sia disponibile anche l’erogazione “self”. Inoltre, un distributore non era iscritto al portale “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre un altro non aveva comunicato i prezzi delle diverse tipologie di carburanti commercializzati.

Tali interventi rientrano nell’impegno costante della Guardia di Finanza per contrastare pratiche illecite nel settore e contribuire a stabilizzare i prezzi dei carburanti.

