Antoci indicato capolista M5S: Corrao non si ricandida e appoggia la scelta

Ignazio Corrao, eurodeputato in carica da dieci anni, ha annunciato la sua decisione di non ricandidarsi alle prossime elezioni europee. Questa mossa, lungamente meditata, è stata motivata dalla volontà di intraprendere nuove sfide nella sua vita privata e professionale, pur mantenendo vivo il suo impegno civico al di fuori delle istituzioni.

Corrao ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso della sua carriera politica e ha sottolineato il suo ruolo attivo nel promuovere temi cruciali come l’ambiente, la legalità e l’utilizzo corretto dei fondi europei.

Il politico alcamese ha evidenziato l’importanza di continuare la lotta contro la mafia e la corruzione, specialmente in un contesto caratterizzato dall’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiede un’impegno deciso per garantire la trasparenza e contrastare le infiltrazioni criminali.

Corrao si è detto soddisfatto della scelta del Movimento 5 Stelle di candidare Giuseppe Antoci come capolista nella Circoscrizione Isole, considerandolo un punto di riferimento credibile nella lotta all’antimafia a livello europeo.

Antoci, con la sua esperienza e la sua storia personale, rappresenta per Corrao una garanzia di continuità e rafforzamento delle politiche da lui promosse, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la lotta alla criminalità organizzata e la tutela dell’ambiente.

