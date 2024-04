Prevenzione incendi a Piraino, le proposte per evitare catastrofi

Con l’arrivo della bella stagione, Piraino si prepara ad affrontare il rischio degli incendi. Il capogruppo della minoranza consiliare, Cusmano, ribadisce l’importanza cruciale di potenziare le misure di protezione, considerando l’inadeguatezza dell’apparato attuale. Gli incendi dello scorso anno hanno inflitto danni considerevoli e minacciato la sicurezza pubblica, richiedendo interventi urgenti.

Cusmano sottolinea il ricordo ancora vivo degli incendi devastanti dello scorso ottobre, che hanno colpito diverse parti del territorio, distruggendo la Pineta Comunale e mettendo a rischio diverse aree urbane, costringendo all’evacuazione di anziani e ospiti di una struttura ricettiva. La conformazione geografica di Piraino, esposta ai venti caldi dello scirocco, aumenta il rischio di incendi, rendendo essenziale una pianificazione accurata e l’attuazione di misure preventive.

La proposta di Cusmano include un controllo costante del territorio, soprattutto durante le giornate con previsioni di scirocco, l’istituzione di piste tagliafuoco, la pulizia accurata delle aree sensibili, e l’installazione di più bocchette antincendio nei punti critici. Suggerisce inoltre incentivi fiscali per i proprietari di terreni a rischio, che investano in sistemi antincendio come serbatoi d’acqua e pompe.

