Scolaresca di Milazzo colpita da intossicazione alimentare in Puglia

Una gita scolastica pensata per essere un momento di svago e crescita si è trasformata in un episodio di preoccupazione e disagio per una scolaresca di Milazzo. Circa 170 studenti dell’istituto tecnologico “Ettore Majorana” hanno vissuto un’esperienza di intossicazione alimentare durante il loro soggiorno in Puglia. I sintomi, che comprendevano dolori addominali, vomito e malessere generale, hanno colpito inizialmente una trentina di ragazzi, estendendosi poi ad altri, inclusi docenti, portando il totale delle persone intossicate a 70. Alcuni di loro sono stati brevemente ricoverati in ospedale, mentre altri hanno ricevuto trattamenti per disintossicarsi. La situazione è stata gestita grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi e all’assistenza medica.

La scuola ha prontamente informato le autorità competenti, con il supporto dei Nas, per avviare un’indagine sulla struttura che ha fornito il pasto incriminato, sospettando che il pollo servito possa essere stato la causa dell’intossicazione. I genitori sono stati immediatamente coinvolti e sono in costante contatto con la dirigenza scolastica per ricevere aggiornamenti sulla situazione dei propri figli e valutare la possibilità del loro rientro anticipato a casa.

Al momento, non è stata presa una decisione definitiva riguardo al ritorno immediato degli studenti, poiché è necessario valutare attentamente le condizioni di salute di ognuno e garantire che siano idonee a viaggiare. La preoccupazione e l’attesa rimangono palpabili tra le famiglie coinvolte, mentre si attendono ulteriori sviluppi e chiarimenti sull’accaduto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo