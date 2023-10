Emergenza a Gioiosa Marea: chiusura della Strada Statale 113

La contrada di Galbato, insieme a Capo Calavà, Ringata e Santo Stefano, situati nel comune di Gioiosa Marea, si trovano in una drammatica situazione di incendio forestale.

L’incendio ha rapidamente divorato vasti territori, rendendo l’aria irrespirabile e causando un grande allarme tra la popolazione locale. Le fiamme hanno raggiunto persino strutture turistiche, che ora sono costantemente monitorate per garantire la sicurezza dei visitatori. Anche un distributore di carburante è sotto stretta osservazione, poiché il rischio di propagazione delle fiamme è una minaccia costante.

Gli sforzi per combattere questo incendio sono coordinati da diverse agenzie, tra cui il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e un gruppo di volontari locali. Inoltre, un elicottero è stato mobilitato per contribuire agli sforzi di spegnimento delle fiamme e prevenire ulteriori danni.

La situazione è così critica che l’ANAS ha annunciato la chiusura della SS113, la principale arteria stradale che collega queste zone ad altre città. Per coloro che desiderano recarsi in direzione di Messina, sarà necessario entrare in autostrada a Brolo. Invece, per chi proviene da Messina e vuole dirigersi verso Palermo, dovrà prendere lo svincolo di Patti.

