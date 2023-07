Blitz anticontraffazione: prodotti sequestrati e denunce a Ragusa

Combattendo il mercato illegale per tutelare il Made in Italy e la sicurezza dei consumatori.

I militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno svolto una mirata operazione contro la contraffazione, sequestrando migliaia di prodotti e denunciando 6 soggetti responsabili. L’azione ha interessato diverse città siciliane ed è volta a tutelare i consumatori e il mercato legittimo.

In una recente azione mirata contro la contraffazione di marchi industriali e per tutelare il Made in Italy e la sicurezza dei prodotti, i militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno condotto una serie di controlli del territorio. L’operazione ha portato al sequestro di migliaia di prodotti contraffatti e alla denuncia di 6 soggetti ritenuti responsabili di queste attività illegali.

Le indagini, condotte con particolare attenzione nei confronti di 6 operatori commerciali, hanno permesso il sequestro di 80 calzature, 31 cappelli e oltre 1.400 capi di abbigliamento contraffatti, contrassegnati da noti marchi di moda nazionali, nonché quasi 1.800 carte da collezione per l’infanzia, anch’esse risultate contraffatte. I sei imprenditori, operanti a Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica con l’accusa di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

La tutela dei consumatori è stata una priorità anche nell’ambito di questa operazione. Oltre agli articoli di moda, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 82.000 prodotti, tra cui bigiotteria, ferramenta, casalinghi, elementi decorativi, salvagenti, braccioli, maschere da sub e giocattoli. Questi prodotti non fornivano le necessarie informazioni per i consumatori, come le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e le descrizioni in lingua italiana, elementi fondamentali per garantire la sicurezza e prevenire eventuali rischi per la salute.

Per queste violazioni, tre responsabili operanti a Ragusa, Santa Croce Camerina e Comiso sono stati segnalati alla Camera di Commercio, che si occuperà di irrogare le relative sanzioni amministrative.

L’obiettivo di quest’operazione è contribuire a garantire una protezione efficace per i consumatori e a mantenere un mercato competitivo, dove gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza. La lotta contro la diffusione di prodotti contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza è di fondamentale importanza per preservare l’integrità dell’economia e il benessere dei cittadini.

© Riproduzione riservata.