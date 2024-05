Uil-Fpl e Asp: cooperazione per migliorare il sistema sanitario

La delegazione della Uil Fpl, composta dal segretario generale Livio Andronico, dal segretario organizzativo Maurizio Celona e dai segretari aziendali di Taormina, Milazzo e Sant’Agata Militello, insieme al referente della CTA Rems di Naso Davide Coniglio, ha incontrato il Commissario Straordinario dell’Asp Giuseppe Cuccì, il 22 maggio, per discutere delle criticità presenti negli ospedali di Taormina, Milazzo, Sant’Agata Militello e della REMS/CTA di Naso.

La riunione è stata preceduta dalle Assemblee Sindacali tenutesi presso i Presidi Ospedalieri interessati, che hanno visto la partecipazione unanime del personale, il quale ha votato a favore dello stato di agitazione.

Durante l’incontro, il Segretario Generale Livio Andronico ha sottolineato la necessità di rivedere la Dotazione Organica e l’Atto Aziendale, considerando il recente Decreto Ministeriale 77/2022 e l’imminente apertura delle Centrali Operative Territoriali. In particolare, ha richiesto l’avvio delle procedure concorsuali per la carenza di Coordinatori Infermieristici e ha sollecitato interventi specifici per ogni struttura ospedaliera coinvolta.

Il Commissario Straordinario si è impegnato a risolvere le problematiche evidenziate, tra cui la revisione della Pianta Organica e l’aumento del personale infermieristico ed OSS presso la REMS/CTA di Naso, il trasferimento della Struttura Complessa di Patologia Clinica presso nuovi locali a Milazzo, e l’avvio delle procedure per l’inserimento di personale medico specializzato in Cardiologia proveniente dall’Argentina a Sant’Agata Militello e Taormina.

Livio Andronico, commentando gli impegni assunti dal Dr. Giuseppe Cuccì, ha espresso un prudente ottimismo, affermando che la Uil Fpl continuerà a vigilare sui processi in corso per garantire i diritti dei cittadini utenti e dei dipendenti.

