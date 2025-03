Avvio cantieri del Ponte sullo Stretto previsto entro fine 2025

Durante un intervento alla trasmissione “Pomeriggio24” su Rai News 24, Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha fornito un aggiornamento sull’iter del progetto definitivo relativo al ponte sullo Stretto. Ciucci ha dichiarato che si è recentemente svolto un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui sono state analizzate le attività già concluse, quelle attualmente in corso e le fasi future da intraprendere in vista dell’approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS).

Secondo quanto riferito, l’avvio dei cantieri è previsto nella seconda metà del 2025. Le prime operazioni interesseranno la realizzazione della viabilità alternativa e delle opere propedeutiche, concordate con le amministrazioni comunali coinvolte, con l’obiettivo di evitare sin dall’inizio qualsiasi impatto rilevante delle attività sul territorio.

Nel corso dell’intervista, Ciucci ha sottolineato le caratteristiche progettuali dell’infrastruttura, affermando che “il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stato studiato come nessuna altra opera al mondo”. Ha inoltre specificato che i ponti sospesi presentano una naturale resistenza ai fenomeni sismici, poiché “possiedono una naturale insensibilità alle azioni sismiche grazie alla loro intrinseca estraneità alle frequenze tipiche dei terremoti”.

A sostegno di questa tesi, ha ricordato che simili infrastrutture sono già state realizzate in aree ad alta sismicità come Turchia, Giappone e California.

