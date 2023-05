Autovelox della Polizia Municipale a Messina: ecco dove si trovano

Controllo della velocità e divieti di sosta: la Polizia Municipale di Messina intensifica i servizi.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Messina ha annunciato la continuazione dei servizi di controllo della velocità attraverso l’utilizzo degli autovelox, al fine di prevenire gli incidenti stradali, e con l’ausilio del dispositivo “scout” per rilevare le violazioni dei divieti di sosta. I servizi saranno attivi dal 29 maggio al 3 giugno 2023, alternando la sorveglianza su alcune delle principali vie interessate dal traffico.

Dove si trovano gli autovelox

L’uso degli autovelox sarà effettuato lungo la Strada Statale 114 a Giampilieri, la Strada Statale 113 nelle località di Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca, nonché lungo i viali Boccetta e Gazzi, e le vie Garibaldi, Circuito Torre Faro e Maregrosso/Franza. Il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114 nel tratto compreso tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”, via Marco Polo, viale S. Martino da villa Dante a piazza Cairoli, via Industriale nel tratto tra Samperi e S. Cecilia, via La Farina tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro, piazza Duomo (area pedonale), viale della Libertà tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra, viale Boccetta dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto, corso Garibaldi nel tratto tra Prefettura e Cairoli, via T. Cannizzaro tra corso Cavour e viale Italia, e piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea l’importanza del rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, poiché l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di gravità negli incidenti stradali. Inoltre, viene raccomandato il rispetto delle regole che vietano la sosta in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, sulla pista ciclabile e negli attraversamenti pedonali.

