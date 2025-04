Controlli dei Carabinieri, 5 giovani denunciati per la rissa a Milazzo

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato cinque giovani, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, al termine di un’indagine condotta a seguito di una rissa avvenuta nella notte del 19 aprile nella zona della movida del comune. L’attività investigativa, avviata a seguito dell’incidente, ha visto il supporto delle telecamere di videosorveglianza e delle testimonianze di alcuni presenti, che hanno permesso di ricostruire l’accaduto. La rissa, scaturita per motivi presumibilmente futili, ha provocato il ferimento di uno dei partecipanti, che ha richiesto cure mediche.

Le indagini hanno consentito ai Carabinieri di risalire ai responsabili dell’alterco, identificandoli e raccogliendo prove che sono state successivamente trasmesse alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. La Procura, guidata dal Dr. Giuseppe Verzera, ha proceduto con la denuncia dei cinque giovani per il reato di rissa e ha disposto l’adozione del D.A.C.U.R. (daspo urbano), un provvedimento che vieta agli autori di atti violenti di frequentare le aree più affollate della città, in particolare quelle della movida.

A seguito di questo episodio, i Carabinieri, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno rafforzato i controlli nelle zone della movida milazzese, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza. In vista dell’inizio della stagione estiva, il potenziamento dei servizi continuerà, con l’intenzione di identificare rapidamente i responsabili di risse e atti di violenza, adottando il daspo urbano come deterrente. Un’altra denuncia è stata effettuata in relazione a un soggetto di Messina che, il 6 aprile, è stato ripreso dalle telecamere mentre minacciava una persona in pubblico.

