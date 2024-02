FAS: Priorità alla sicurezza alimentare e alle risorse Europee

La Federazione Agricoltori Siciliani (FAS) ha ribadito il proprio impegno per il settore biologico, mentre solleva preoccupazioni riguardo all’aumento della tolleranza per pesticidi e diserbanti. La richiesta di maggiori risorse europee, in linea con il PNRR, si sposa con l’alleanza con coloro che hanno lottato per la riduzione dei finanziamenti ai paesi del Mediterraneo. In un contesto geopolitico complesso, la FAS si schiera per un’Europa unita, collaborando anche con forze nazionaliste e populiste.

Tuttavia, avverte sul rischio di un “generico rivoluzionarismo” che potrebbe tradursi in disillusione per il mondo agricolo. Il tema dell’agricoltura sostenibile e delle politiche alimentari rimane prioritario, con la necessità di non tradire le aspettative dei consumatori riguardo alla sicurezza alimentare. La FAS chiede un’impegno deciso nell’affrontare le sfide attuali, ribadendo la centralità del settore agricolo nella salvaguardia del territorio e nella produzione di alimenti sani e di qualità.

