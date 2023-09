Basket School Messina: prima amichevole con Svincolati Milazzo

La Basket School Messina ha inaugurato la sua stagione con una partita amichevole contro la squadra della Svincolati Milazzo. Nel pomeriggio, al PalaMilone, si sono sfidate due squadre che si preparano per il prossimo campionato di serie B Interregionale. L’incontro è stato suddiviso in quattro quarti da dieci minuti ciascuno, con il cronometro azzerato alla fine di ogni frazione.

I tecnici Pippo Sidoti e Francesco Trimboli hanno avuto l’opportunità di valutare il rendimento dei loro giocatori a due settimane dall’inizio del torneo. Nonostante il risultato finale di 58-71 in favore della Svincolati Milazzo, entrambe le squadre hanno dimostrato buone prestazioni. Per i padroni di casa, in particolare, spiccano Battaglia, autore di 17 punti, e l’ex Federico Manfrè, che ha contribuito con 14 punti.

La Basket School Messina ha mostrato una solida prova difensiva, e coach Sidoti si è dimostrato soddisfatto dell’atteggiamento e della determinazione dei suoi giocatori, oltre alla loro voglia di mettersi in gioco. Nonostante il risultato relativo, le prospettive per la stagione sono promettenti.

Ecco il tabellino della Basket School Messina: Alberini 2, Buldo 10, Busco 8, Di Dio 9, Janic 7, Labovic 13, Yeyap 10, Sidoti E. 1, Tartaglia 11, Vujic 0.

La preparazione della Basket School Messina continuerà martedì mattina, condividendo un allenamento mercoledì alle ore 18:00 al PalaMilone con l’Invicta 93cento di Caltanissetta, squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie C.

© Riproduzione riservata.