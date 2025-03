Salvini: Agrigento avrà l’aeroporto se i numeri lo permettono

Nel corso di un intervento in videocollegamento al convegno “Le infrastrutture della provincia di Agrigento e il ponte sullo Stretto di Messina: la Sicilia porta d’Europa sul Mediterraneo”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento e tenutosi presso il teatro Pirandello, il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha affrontato il tema della possibile realizzazione di un aeroporto ad Agrigento.

«Quando ho ricevuto il fascicolo relativo alla proposta, come mia consuetudine, l’ho affidato all’analisi dei tecnici», ha dichiarato Salvini. Ha precisato che il progetto potrà essere incluso nel Piano nazionale aeroporti attualmente in fase di definizione, qualora gli indicatori economici risultino favorevoli. Il ministro ha evidenziato che la stima di oltre mezzo milione di passeggeri rappresenta un elemento rilevante per l’elaborazione del business plan.

«Occorre sapere quanto si investe, quanto si incassa e quale sarà il traffico previsto tra il 2025 e il 2027», ha specificato, sottolineando che, se supportato dai dati, l’aeroporto potrà rappresentare una priorità all’interno di un più ampio piano di investimenti in Sicilia pari a 30 miliardi di euro.

Durante l’evento, Salvini ha ribadito la volontà di sostenere anche la costruzione del ponte sullo Stretto, nonostante le critiche che da cinquant’anni pongono in secondo piano tali opere a favore della manutenzione di reti viarie e idriche. «Si può lavorare su entrambi i fronti», ha affermato, aggiungendo: «Entro l’estate 2025 l’obiettivo è l’avvio dei cantieri accessori del ponte, destinato a diventare la più grande infrastruttura in corso d’opera in Europa». Infine, ha richiamato il ruolo della società civile: «È fondamentale che il mondo scientifico, economico e sociale faccia sentire la propria voce».

