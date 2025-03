Assemblea provinciale Forza Italia, nominati i delegati a Messina

Nel contesto della riorganizzazione interna del movimento giovanile di Forza Italia, sono stati designati i delegati della città e della provincia di Messina che parteciperanno al prossimo congresso nazionale del partito. La nomina dei rappresentanti è avvenuta in occasione dell’assemblea provinciale, che si è svolta presso l’hotel Messenion, alla presenza del vicecoordinatore di Forza Italia a Messina, Giuseppe Santalco.

In virtù del ruolo ricoperto, il coordinatore provinciale Santi Coniglio, il vicecoordinatore regionale Matteo Randazzo e la coordinatrice cittadina Maria Fernanda Gervasi – quest’ultima sostituita per delega da Kevin Bonasera – parteciperanno al congresso in qualità di membri di diritto. Sono stati inoltre eletti come delegati per la città di Messina Concetta Vitale e Antonino Romano, detto Ninni. Per quanto riguarda l’area provinciale, risultano designati Giuseppe Di Salvo, Domenico Aragona e Giacomo Fascetto.

L’appuntamento congressuale sarà decisivo per il rinnovo del coordinamento nazionale del movimento giovanile del partito, rappresentando un momento di riorientamento politico e organizzativo.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse a livello territoriale per consolidare la presenza di Forza Italia tra le nuove generazioni e rafforzare il legame tra la struttura locale e gli organi nazionali.

